La star marocaine a surpris l’Ittihad de Jeddah et le Qadsia

Selon le site « Africa Football », le milieu marocain Omar Louza, actuellement à Watford, n’envisage pas de s’engager en faveur du championnat saoudien, et plus précisément d’Ittihad Jeddah ou d’Al-Qadsia, lors du prochain mercato estival.

Selon le site « Africa Foot », le Marocain Amran Louza, star de Watford, n’envisage pas pour l’instant de rejoindre la Saudi Pro League.

Le milieu de terrain intéresse notamment Everton et Fulham, et Watford réclame 17 millions d’euros, un prix non négociable, pour le laisser partir.

Ittihad Jeddah et Al-Qadsia se sont dits prêts à s’aligner sur cette somme, satisfaisant ainsi aux exigences financières du club anglais.

Âgé de 24 ans, le milieu de terrain ne semble pas séduit, pour l’instant, par l’idée de s’expatrier dans un championnat du Golfe.

La star marocaine privilégie avant tout le maintien sur le continent européen, et plus précisément en Angleterre.

Lire aussi

En vidéo... Le Maroc de Fès écrase le Wydad grâce à un but fantastique