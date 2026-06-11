Abdel Samad El Zalzouli, attaquant de l’équipe nationale marocaine, a publié un message émouvant après son forfait pour la Coupe du monde 2026, causé par une blessure.

Initialement retenu dans la liste des 26 Lions de l’Atlas, l’attaquant s’est blessé lors de la rencontre amicale face à la Norvège.

Blessé au ligament collatéral du genou, il a été écarté par le sélectionneur Mohamed Wahbi, qui a jugé son indisponibilité trop longue pour le Mondial.

Sur son compte Instagram, l’attaquant a publié un message : « Je tiens tout d’abord à remercier sincèrement tout le monde pour les messages de soutien et d’affection que j’ai reçus ces derniers jours. »

« Rater une compétition aussi importante est un coup dur, et je ne cache pas que c’est douloureux, a-t-il ajouté. Mais dans les moments difficiles, la foi, la patience et la gratitude sont nos meilleurs atouts. Que Dieu soit loué pour tout. »

Il a ajouté : « Ceux qui me connaissent savent que je ne renoncerai pas. Je travaillerai chaque jour avec encore plus de force et d’enthousiasme pour revenir plus fort. »

Il a également ajouté : « Je souhaite également bonne chance à notre équipe nationale marocaine. Je suis convaincu qu’ils feront tout leur possible pour représenter notre pays avec fierté. J’appelle tous les Marocains à se serrer les coudes derrière eux et à les soutenir à chaque étape… Merci pour votre soutien indéfectible. »

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