La star espagnole répond à la colère de Deschamps… S’est-il moqué de lui ?

Marcos Llorente, milieu de terrain de l’équipe d’Espagne, a répondu aux critiques formulées par Didier Deschamps, sélectionneur de l’équipe de France, à l’encontre de l’arbitrage après la demi-finale de la Coupe du monde disputée mardi dernier.

Qualifiée pour la finale de dimanche prochain, l’Espagne a dominé la France 2-0.

À l’issue de la rencontre, Didier Deschamps a commenté : « Je ne m’étendrai pas sur ce sujet, sinon on me prendrait pour un enfant qui râle. L’arbitrage était-il à la hauteur d’une demi-finale de Coupe du monde ? C’est à vous d’en juger. »

Il a ajouté : « Cela ne se limite pas au penalty, c’est un ensemble de plusieurs éléments. Nous avons connu des situations similaires lors d’autres matchs, certaines plus complexes que d’autres. Je n’ai aucun problème avec l’arbitre de ce soir, mais posez-vous cette question. »

Sans surprise, ces propos ont provoqué une réaction chez les Espagnols.

Présent en zone mixte, Marcos Llorente a estimé nécessaire de répondre.

Selon Foot Mercato, l’attaquant de l’Atlético de Madrid a rétorqué : « Je m’en fiche… Ils se sont plaints de l’arbitrage ? Nous avons gagné parce que nous étions les meilleurs. »

Et il a conclu : « Je ne sais pas, peut-être essaient-ils de se rassurer par tous les moyens possibles. »