Les événements de la finale de la Coupe du monde 2026 entre l'Espagne et l'Argentine sont toujours dans les esprits, après que la rencontre, remportée par la sélection espagnole (1-0), a été le théâtre d'accrochages entre les joueurs des deux équipes au coup de sifflet final.

Fabián Ruiz, champion du monde avec l'Espagne, s'est exprimé sur ces événements dans un entretien accordé au journal « The Athletic », critiquant la scène qui a réuni plusieurs joueurs des deux sélections et affirmant que ce qui s'est produit ne représente pas l'image que le football doit offrir, en particulier devant les enfants.

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Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain a déclaré : « C'est une scène que tout le monde a vue et que personne n'aime voir. Il y a des petits enfants qui suivent le football, et nous ne devons pas leur présenter cela comme un exemple. »

Il a poursuivi : « Il faut savoir gagner et savoir perdre. Personne n'aime perdre, mais c'était un moment regrettable dans une finale de Coupe du monde », laissant entendre que les joueurs argentins étaient à l'origine des accrochages en réaction à la défaite.

Ruiz a ajouté : « Nous essayons toujours de donner le bon exemple, car tout le monde regarde le football, du plus petit au plus grand. C'était un moment que personne n'a apprécié, mais j'espère qu'il sera oublié, et que l'on gardera en mémoire notre célébration, qui était inoubliable. »

Les événements survenus après la finale ont impliqué plusieurs joueurs argentins, parmi lesquels Leandro Paredes, l'un des principaux protagonistes des accrochages, aux côtés de Nahuel Molina, tandis que Roberto Ayala, membre du staff technique de la sélection argentine, a pris part aux violences contre les joueurs espagnols.

La Fédération internationale de football a infligé des sanctions à plusieurs des personnes impliquées : Paredes a été suspendu pour 10 matchs, Molina pour 7 matchs, tandis qu'Ayala a écopé d'une suspension de 3 matchs, après avoir participé aux accrochages et agressé Dani Olmo, la star de l'Espagne.

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