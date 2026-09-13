Le Turc Arda Güler est devenu un joueur indispensable dans le onze du Real Madrid, sous la houlette de l'entraîneur José Mourinho.

Le journal AS rapporte que Güler est actuellement le joueur qui crée le plus d'occasions en Liga, avec un total de 24 occasions, contre 18 pour Lamine Yamal, la star du Barça, qui occupe la deuxième place.

Arda Güler est également devenu celui qui crée le plus d'occasions concrétisées, avec un total de 6 occasions, contre 5 dans l'escarcelle de Yamal.

Güler n'a pas non plus oublié d'accomplir les tâches défensives et combatives, puisqu'il occupe la quatrième place, avec un total de 5 récupérations de balle dans le dernier tiers.

Güler a débuté comme titulaire face à l'Espanyol, la Real Sociedad et le Real Betis, mais il n'a dépassé 78 minutes dans aucune rencontre.

Face à Malaga, le joueur turc est entré à la 87e minute, et face au Rayo Vallecano, il a participé à partir de la 72e minute.

Bien entendu, le Real Madrid est conscient du talent qu'il a entre les mains, et c'est pourquoi il a accéléré les discussions relatives à la prolongation du contrat du joueur turc.

Le contrat actuel d'Arda Güler court jusqu'en 2029, tandis que le nouveau contrat s'étendra jusqu'en 2031.

Mais le plus important, c'est qu'il comportera une amélioration économique en adéquation non seulement avec son niveau actuel, ce qui est également important, mais aussi avec son avenir, car il est âgé de 21 ans et sa valeur marchande s'élève à 90 millions d'euros selon le site Transfermarkt.

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