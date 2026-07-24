La star du Real Madrid surprend José Mourinho

L'Argentin Franco Mastantuono continue d'écrire un nouveau chapitre de sa carrière avec le Real Madrid, après avoir réussi, durant les premiers jours de la préparation de la nouvelle saison, à attirer fortement les regards au sein de la Maison Blanche. Alors que son avenir était incertain après une première saison en dents de scie, ses prestations à l'entraînement ont changé la donne et l'ont placé dans le cercle des joueurs qui ont séduit l'entraîneur portugais José Mourinho, un signe qui pourrait bouleverser totalement son avenir avec l'équipe.

Selon le quotidien espagnol « Marca », Mastantuono est l'un des joueurs qui ont le plus surpris Mourinho durant les premiers jours de la préparation, après avoir affiché un niveau technique et physique remarquable, ce qui a fait de lui l'un des noms les plus en vue aux yeux de l'entraîneur portugais.

Le Real Madrid poursuit ses entraînements dans la cité de Valdebebas depuis onze jours, en l'absence d'un certain nombre de joueurs internationaux qui n'ont pas encore réintégré les rangs de l'équipe. Malgré cela, Mourinho a mis à profit cette période pour évaluer les éléments à sa disposition, au premier rang desquels les joueurs dont la place au sein de l'équipe est devenue sujette à question après les critiques dont ils ont fait l'objet la saison passée en raison de la baisse de leur niveau.

Franco Mastantuono a été le principal bénéficiaire de cette phase, s'étant distingué comme l'un des joueurs ayant laissé la meilleure impression à l'entraîneur portugais, qui travaille encore à dessiner les contours de sa nouvelle équipe, que ce soit en déterminant les éléments titulaires ou en développant le style de jeu. Et bien que le Real Madrid puisse connaître de nouveaux départs de joueurs, avec la possibilité toujours ouverte de conclure une nouvelle recrue, Mastantuono a prouvé qu'il était capable de rivaliser avec force pour se réserver une place dans le onze de départ.

L'engouement de Mourinho pour Mastantuono n'est pas né de rien, puisque le journal indique que Xabi Alonso avait déjà remarqué le potentiel du joueur, tout comme Álvaro Arbeloa lorsqu'il dirigeait les équipes de jeunes. Le transfert du joueur avait été l'un des plus suivis la saison passée, Xabi Alonso estimant que son meilleur poste était celui d'ailier droit, et lui accordant de nombreuses occasions de montrer son potentiel.

Mastantuono avait entamé la saison de manière prometteuse, après avoir été titularisé face à Albacete en Coupe du Roi, ainsi que lors de son premier match européen contre Monaco, avant de participer également face à Benfica. En Liga, il a bénéficié de nombreuses occasions au début, mais ses minutes de jeu ont progressivement diminué, avant de recevoir un coup dur avec sa suspension pour deux matchs à la suite du carton rouge reçu face à Getafe dans le temps additionnel.

Depuis ce moment, l'ancien joueur de River Plate a progressivement perdu sa place dans le onze de départ, et sa confiance en lui en a été nettement affectée, avant de subir un nouveau coup dur avec sa non-convocation dans la liste de la sélection argentine participant à la Coupe du monde, alors même qu'il était considéré comme l'un des plus grands talents montants du football argentin.

Le Real Madrid avait recruté Mastantuono lors d'un transfert dont la valeur avait atteint environ 60 millions d'euros, le considérant comme l'un des talents les plus prometteurs d'Amérique du Sud. Mais sa première saison n'a pas été à la hauteur des attentes, ce qui a ouvert la porte à de nombreuses spéculations concernant son avenir.

Marca estime que Mourinho, comme ce fut le cas avec Xabi Alonso, apprécie beaucoup la capacité de Mastantuono à jouer avec une grande ardeur et à assumer les tâches de pressing haut, des qualités que l'entraîneur portugais juge essentielles dans son nouveau projet. Il s'emploie actuellement à redonner confiance au joueur et à lui offrir l'environnement approprié pour révéler son véritable talent et prouver sa capacité à réussir sous le maillot du Real Madrid.

En revanche, l'option d'un prêt du joueur a été fortement évoquée dans les couloirs du club, à l'image de ce qui s'est produit avec le Brésilien Endrick qui a rejoint Lyon, et qui devrait travailler sous les ordres de Mourinho durant la nouvelle saison.

Toutefois, le Real Madrid n'envisage pas de se séparer définitivement de Mastantuono, la direction du club étant convaincue que le processus d'adaptation au football européen demande du temps, en particulier pour un joueur de cet âge qui dispute sa première saison loin de l'Argentine.

Durant la période écoulée, le nom du joueur a été associé à l'intérêt d'un certain nombre de clubs de Premier League anglaise, aux côtés de clubs italiens, tandis que l'option d'un maintien en Liga demeure envisageable via un prêt, avec des noms de clubs tels que Villarreal et la Real Sociedad figurant parmi les intéressés à s'attacher ses services.