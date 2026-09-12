La star du Real Madrid pulvérise le record de Messi

Le joueur argentin Franco Mastantuono a conduit son club, la Fiorentina, à une précieuse victoire face à son hôte Venise, sur le score de 4-2, lors de la quatrième journée du Championnat d'Italie.

Après l'ouverture du score de Venise par Akor Adams à la 22e minute, les Viola ont répliqué par un quadruplé consécutif, avant qu'Anthony Yeboah n'inscrive le deuxième but des locaux.

Le quadruplé de la Fiorentina porte la signature de Mastantuono, auteur d'un « hat-trick » aux 29e, 30e et 84e minutes, aux côtés du but de Matteo Pellegrino à la 66e minute.

Le réseau ESPN a rapporté que Mastantuono, la star du Real Madrid qui évolue en prêt aux Viola, a dépassé son compatriote Lionel Messi pour devenir le plus jeune joueur argentin à inscrire un hat-trick dans les cinq grands championnats européens.

À 19 ans et 28 jours, Mastantuono était plus jeune que Messi de 231 jours au moment où ce dernier a inscrit le premier triplé de sa carrière avec Barcelone, face au Real Madrid le 10 mars 2007.

Les buts de Mastantuono, hier vendredi, étaient ses premiers avec la Fiorentina depuis son arrivée au club italien, en provenance du Real Madrid sous la forme d'un prêt d'une saison.

Grâce à ce triplé, Mastantuono a égalé le nombre de buts qu'il avait inscrits lors des 35 matches disputés avec le Real Madrid la saison dernière.

Vous pouvez discuter plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de Kooora