La star du Real Madrid prête à "supplier" pour le retour de Cristiano Ronaldo

Un membre de l'équipe actuelle souhaite que la légende du club revienne au club de façon permanente

Cristiano Ronaldo est revenu au Real Madrid au moins temporairement pour utiliser les installations d'entraînement du club à Valdebebas - mais au moins un membre de l'équipe actuelle souhaite que la légende du club revienne au club de façon permanente.

Ronaldo est actuellement un joueur libre après avoir été libéré par Manchester United à la suite d'un conflit spectaculaire avec le club d'Old Trafford et il cherche à retrouver le chemin du football de haut niveau.

Chelsea et Arsenal ont été provisoirement liés à l'attaquant suite aux blessures d'Armando Broja et Gabriel Jesus respectivement, mais un transfert vers la Saudi Pro League semble actuellement l'issue la plus probable pour l'avenir de Ronaldo.

Selon un rapport de Defensa Central, Vinicius Junior veut que le Real Madrid jette son dévolu sur le quintuple Ballon d'Or de 37 ans.

Comme l'explique la source : "Le jeune Brésilien est un grand admirateur de Cristiano et sa plus grande peine est de n'avoir jamais pu jouer avec lui, c'est pourquoi, avec les rumeurs concernant le Portugais et son entraînement à Valdebebas, le joueur a passé les dernières heures collé au téléphone, à la recherche de toutes sortes d'informations à ce sujet."

L'article poursuit en expliquant que Vini Jr est prêt à "supplier" le président Florentino Perez pour faire signer Ronaldo, décrit comme son héros.

En effet, l'international brésilien avait précédemment déclaré au magazine Madridista Real à propos de Ronaldo : "J'avais ses posters sur mon mur quand j'étais petit. Une idole pour moi".