Le Marocain Bilal El Khannouss, star de Stuttgart, a refusé toute comparaison entre lui et Lionel Messi, la légende de la sélection argentine.

El Khannouss a participé à la victoire de Stuttgart face à Cologne sur le score de 4-1 lors de la deuxième journée du championnat d'Allemagne, inscrivant un but à la 39e minute.

Après le coup de sifflet final, certains ont comparé la manière dont El Khannouss a marqué son but à l'un des buts de Lionel Messi.

El Khannouss a déclaré, dans des propos rapportés par le site YSscores : « Je ne peux pas être comparé à Messi. Aucun joueur ne peut être comparé à Messi. »

Il a ajouté : « Stuttgart est le meilleur endroit pour moi afin de progresser en tant que joueur. Nous jouons en Ligue des champions. »

Il a poursuivi : « Au cours de ma courte carrière, j'ai presque tout joué, et la seule chose qui me manque, c'est la Ligue des champions. C'est pourquoi je suis au bon endroit ici. »

Il a précisé : « C'est vrai, j'ai reçu des offres, mais elles n'étaient pas le bon choix pour moi. Lorsque je suis arrivé à Stuttgart, nous avons établi un plan s'étalant sur deux saisons. Je veux réaliser de bonnes performances et m'assurer une place dans le onze de départ. »

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités plus en profondeur sur les forums de Kooora