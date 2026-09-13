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La star du Barça : nous avons des monstres, et nous devons retenir la leçon de Levante

Levante vs FC Barcelone
Levante
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E. Garcia
Espagne

Nous nous sommes compliqué le match plus que nécessaire

Après son absence lors de la rencontre face à Feyenoord en raison d'une suspension accumulée la saison dernière, Eric García a retrouvé sa place dans le onze de départ du Barça lors du match contre Levante, qui s'est soldé par une victoire du club catalan sur le score de 4-2 en Liga.

García a disputé la rencontre en portant un masque, à la suite de la blessure subie après un choc avec son coéquipier Rodri, au stade de Mestalla.

Le journal Mundo Deportivo a publié les déclarations de García, dans lesquelles il a expliqué que l'entraîneur Hansi Flick leur avait insisté sur la difficulté de s'imposer sur le terrain de Levante.

Eric García a déclaré : « L'horaire, la chaleur et la pelouse, tout cela ne nous a pas aidés et ne les a pas aidés non plus. C'est un terrain difficile, et l'entraîneur nous a dit qu'ils n'avaient pas perdu ici depuis mars dernier. »

Il a ajouté : « Je pense que nous avons compliqué le match plus qu'il ne le fallait. Cela doit nous servir de leçon, car si vous laissez le moindre espace à un adversaire, il vous met une forte pression. »

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Une erreur de Xavi Espart, dont Hansi Flick a assumé la responsabilité pour ne pas l'avoir remplacé plus tôt, ainsi qu'une action sur laquelle Cubarsí et Bernal n'ont pas été suffisamment décisifs, ont permis à Levante de réduire l'écart au score.

Eric García a souligné : « Ce sont des erreurs que nous savons pouvoir éviter, mais dans l'ensemble, nous avons livré un bon match. Nous pouvons être satisfaits. »

García a fait l'éloge de Xavi Espart qui, malgré l'erreur, a inscrit son premier but avec l'équipe première, célébrant ainsi sa première réalisation sous le maillot du Barça, ajoutant : « L'entraîneur prouve qu'il lui accorde une confiance totale, et il répond à cette confiance par ses performances. Il joue très bien, et nous devons être très heureux. Il doit continuer à travailler. »

Il a mis en garde : « L'équipe se distingue par la concurrence à tous les postes. Personne ne peut se reposer sur ses lauriers. »

Le latéral droit a reconnu que l'effectif comptait de nombreux joueurs capables d'aider à la construction des attaques, mais il estime que la différence est faite par les joueurs du front de l'attaque.

Il a déclaré : « Nous nous sentons à l'aise lorsque nous avons le ballon. Nous avons des milieux de terrain et des joueurs à l'arrière capables de très bien faire circuler le ballon, tandis qu'à l'avant, nous avons des monstres, des joueurs extrêmement puissants, capables d'infliger de gros dégâts dans les espaces. »

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