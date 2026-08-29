La star du Barça attend des offres de dernière minute

Le départ du joueur Marc Casadó constitue l'un des dossiers majeurs du FC Barcelone en cette fin de mercato.

Casadó connaît sa situation depuis plusieurs mois et, en collaboration avec son agent Jorge Mendes, il étudie depuis un certain temps les différentes options qui s'offrent à lui pour poursuivre sa carrière loin du club catalan.

Le journal Sport a indiqué que de nombreux clubs ont pris contact avec l'entourage de Casadó afin de connaître les conditions d'un éventuel transfert.

Le joueur préférerait rester au FC Barcelone, mais l'embouteillage qui règne au milieu de terrain a considérablement compliqué ses chances d'obtenir le temps de jeu qu'il souhaite.

Casadó est devenu l'un des joueurs du FC Barcelone suscitant le plus d'intérêt parmi la liste des candidats au départ, et le club estime sa valeur à environ 40 millions d'euros, même s'il pourrait accepter un montant légèrement inférieur.

Au cours des dernières semaines, l'option d'un transfert en Arabie saoudite a connu des périodes où elle semblait prendre une ampleur considérable, et d'autres où ses chances ont reculé. Cette option reste d'actualité, mais elle n'est pas la seule.

L'Angleterre, la Turquie et l'Arabie saoudite figurent parmi les marchés qui ont le plus insisté pour recruter Casadó, tandis que le joueur continue d'étudier le projet qui le convainc le plus.

Le FC Barcelone espérait régler l'avenir du joueur au plus tôt, et le club a également transmis cette volonté à Jorge Mendes, qui est resté en contact permanent avec la direction sportive tout au long du mercato. Mais Casadó et son agent estiment qu'il vaut la peine d'attendre quelques jours de plus avant de prendre la décision finale.

Il est fréquent que, dans les derniers jours du mercato, de nouvelles opportunités apparaissent à la suite de mouvements inattendus ou de besoins urgents de certains clubs. Casadó a des offres sur la table, mais il veut connaître toutes ses options avant de choisir sa destination. C'est pourquoi tous les indices laissent penser que son départ se fera pratiquement dans les tout derniers instants du mercato.

Il devrait prendre sa décision finale entre dimanche et lundi, et le FC Barcelone a demandé à Mendes de le tenir informé des mouvements et des évolutions, tout en comprenant que la décision finale revient au joueur.

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