L'un des joueurs phares de Manchester City est devenu une cible de choix pour Al-Hilal et Al-Nassr lors du prochain mercato estival.

Pep Lenders, l'assistant de Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, a annoncé que le milieu de terrain Bernardo Silva passait ses derniers jours au sein de l'équipe anglaise, après 9 ans passés au sein du club.

« Toute belle histoire a une fin... J'espère qu'il profitera de ses derniers mois et qu'il aura les adieux qu'il mérite... Il le mérite », a déclaré Linders dans des propos relayés par la BBC.

Il a ajouté : « On ne peut jamais remplacer un joueur par un autre du même calibre, car ce type de joueur n'existe pas. »

Selon le journal saoudien « Al-Yaum », Al-Nassr et Al-Hilal se disputent le recrutement de Silva pour rejoindre l’effectif des stars de la Roshen League l’été prochain dans le cadre d’un transfert gratuit.

Silva joue aux côtés de Cristiano Ronaldo, la star d’Al-Nassr, dans les rangs de la sélection portugaise depuis mars 2015.

Le nom de Silva, âgé de 31 ans, est également associé à un transfert vers Barcelone ou la Juventus, ainsi que vers des clubs de la Ligue américaine.



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