La direction de la Juventus a officialisé ce vendredi la prolongation du contrat de l’entraîneur italien Luciano Spalletti jusqu’en juin 2028. Arrivé initialement avec un accord à court terme, il voit ainsi sa mission consolidée.

Cette décision récompense la confiance que l’entraîneur italien a su inspirer au sein du club, après avoir rétablit discipline et équilibre dans l’effectif au cours des derniers mois.

Parallèlement à cette signature, la direction de la « Vieille Dame » a déjà entamé ses préparatifs pour le prochain mercato estival, afin de doter Spalletti des moyens de ses ambitions sportives, en tête desquelles figure l’arrivée du gardien brésilien Alisson Becker.

Un cadeau tant attendu pour Spalletti

Selon la Gazzetta dello Sport, le club turinois place l’actuel gardien de Liverpool en tête de sa short-list estivale.

Avant la Coupe du monde aux États-Unis, la FIFA a pris une nouvelle décision qualifiée de « catastrophique ».



Âgé de 33 ans, Alisson a déjà évolué sous les ordres de Spalletti durant les saisons fastes de la Roma, un passé récent qui rend l’idée d’une réunion particulièrement séduisante pour les deux parties.

Sous contrat avec Liverpool jusqu’en 2027, le gardien international n’exclurait pas un retour en Italie, porté par le lien solide qui l’unit à son ancien mentor.

Selon des sources transalpines, les contacts entre la Juventus et l’entourage du joueur sont déjà très encourageants, et le club turinois aborde ce dossier avec un prudent optimisme.

Un projet à long terme

La prolongation du contrat de Spalletti jusqu’en 2028 traduit la volonté de la Juventus de bâtir un projet sportif stable et ambitieux, après plusieurs années d’instabilité sportive et institutionnelle.

L’été prochain s’annonce donc mouvementé : la direction turinoise prépare des investissements majeurs pour recruter des éléments d’expérience et de haut niveau, à commencer par un gardien de but du calibre d’Alisson, qui pourrait être le premier cadeau offert à Spalletti dans le cadre de son nouveau projet à la Juventus.

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