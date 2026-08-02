L'Inter Milan s'apprête à présenter une offre financière importante pour convaincre Liverpool de se séparer de son milieu de terrain Curtis Jones, lors de l'actuel mercato estival.

Selon le journal anglais « Daily Mail », l'Inter Milan est prêt à débourser 30 millions de livres sterling pour s'attacher les services du joueur anglais.

Le journal a précisé que Liverpool a refusé l'offre du club italien et maintient sa position de ne pas céder Jones pour un tel montant, estimant qu'il vaut davantage.

Malgré le recul de son rôle central à Anfield au cours des dernières saisons, Curtis Jones reste un joueur très courtisé par certains autres clubs, au premier rang desquels l'Inter Milan.

Jones est lié à Liverpool par un contrat jusqu'en 2027 et bénéficie de l'intérêt de la direction de l'Inter Milan, qui le suit depuis plusieurs mois.

Liverpool, dirigé par son entraîneur actuel Andoni Iraola, n'a pas exclu de se séparer de Jones, mais attend une offre plus proche de ses exigences avant d'envisager son départ.