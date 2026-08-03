Le défenseur argentin Facundo Medina souffre encore du poids de la lourde défaite subie par la sélection de son pays face à l'Espagne en finale de la Coupe du monde 2026, dans un contexte de vague déferlante de rumeurs et de spéculations qui ont envahi les réseaux sociaux autour des circonstances du match. Cela l'a poussé à sortir de son silence et à démentir catégoriquement ces allégations, affirmant que l'équipe est entrée sur la pelouse avec la pleine volonté de décrocher le titre mondial.

Le joueur de l'Olympique de Marseille a révélé, dans des déclarations exclusives à la chaîne argentine « TyC Sports », que ces spéculations et rumeurs malveillantes avaient même atteint son entourage proche, au point qu'il a dû aborder le sujet avec sa mère pour la rassurer et démentir ce qui circulait sur les plateformes de réseaux sociaux.

Pourquoi entrerions-nous sur le terrain sans vouloir gagner ?

Dans une réponse franche et tranchante à ces rumeurs, Medina a déclaré d'un ton ferme : « Vous allez croire ça aussi ? Allons, pourquoi pensez-vous que nous serions entrés sur la pelouse sans vouloir gagner ? Nous voulions gagner comme n'importe quelle autre équipe au monde. »

Le défenseur âgé de 25 ans a ajouté : « J'aurais été le premier à me réjouir si nous avions gagné cette finale. Mais malheureusement, nous avons perdu, et nous devons l'accepter et aller de l'avant, aussi difficile que cela soit. »

La véritable force de l'Albiceleste

Medina a également souligné la grande solidarité et la forte cohésion au sein des rangs de la sélection argentine, convaincu que les qualités humaines et morales de ses coéquipiers demeurent l'un de ses plus grands atouts, et que cette cohésion sera le socle d'un retour en force à l'avenir.

Le joueur a indiqué que la défaite en finale, malgré sa dureté et la difficulté de l'accepter, n'affectera pas l'esprit combatif de la sélection argentine, affirmant que l'équipe continuera de travailler dur pour retrouver sa place au sommet.

Les rumeurs des réseaux sociaux atteignent les familles

Les propos de Medina montrent à quel point les rumeurs et les fausses nouvelles qui se propagent sur les réseaux sociaux affectent les joueurs et leurs familles, ces spéculations malveillantes ayant même atteint la mère du joueur, ce qui l'a contraint à intervenir personnellement et à la réprimander pour rétablir la vérité.