La star de City ferme la porte au Real Madrid

L'avenir du défenseur portugais Rúben Dias a fait l'objet de spéculations tout au long des dernières semaines, après que son nom a été associé à un possible transfert vers le Real Madrid lors du marché estival.

Alors que les rumeurs continuaient de le lier au club espagnol, la situation a commencé à s'éclaircir concernant la destination du joueur avant le début de la nouvelle saison.

Le site « The Athletic » a rapporté que Dias se dirige vers un maintien à Manchester City pour au moins une saison supplémentaire, malgré l'intérêt du Real Madrid pour le recruter cet été. Le contrat de l'international portugais court encore sur trois ans et comprend une clause donnant à Manchester City l'option de le prolonger d'une saison supplémentaire.

Le site a ajouté que Dias sera très probablement l'un des piliers essentiels de l'effectif de l'entraîneur Enzo Maresca lors de la saison prochaine, aux côtés de Josko Gvardiol et de Marc Guéhi, ainsi que du duo montant Abdukodir Khusanov et Vitor Reis.

Le Real Madrid cherchait à renforcer sa ligne défensive avec l'arrivée de l'entraîneur José Mourinho, et dans ce but il a recruté le Français Ibrahima Konaté après la fin de son contrat avec Liverpool, tout comme il s'est attaché les services de l'arrière gauche espagnol Marc Cucurella.