L'Argentin Enzo Fernandez, milieu de terrain de Chelsea, s'est retrouvé en une du journal anglais « Mirror », qui l'a qualifié d'« ennemi public numéro 1 du peuple anglais », après son rôle dans la victoire de la sélection de son pays face à l'Angleterre lors de la Coupe du monde 2026.

Enzo a été l'une des principales figures de la confrontation entre les deux sélections, après avoir inscrit un but lors de la victoire de l'Argentine 2-1 en demi-finale, dans un match qui a enflammé les sentiments du public anglais, d'autant plus qu'il a mis fin aux espoirs des Three Lions de poursuivre leur parcours dans le Mondial, faisant du joueur de Chelsea la cible des critiques dans le pays où il évolue au niveau des clubs.

Le « Mirror » a choisi une grande photo d'Enzo pour sa une, accompagnée du titre accrocheur : « PUBLIC ENEMY NO.1 », en référence à l'état de colère auquel le joueur devrait faire face de la part du public anglais lors de son retour avec Chelsea.

La une ne s'est pas limitée au seul titre, puisque le journal a mis en avant les déclarations de l'Équatorien Moises Caicedo, coéquipier d'Enzo à Chelsea, qui a défendu le joueur en affirmant qu'il possède le caractère et l'expérience suffisants pour gérer la vague de critiques et l'accueil hostile attendu.

Le journal a également utilisé l'expression « wind-up merchant » pour désigner Enzo, un terme employé pour les joueurs qui savent provoquer leurs adversaires et le public, en assurant que le milieu de terrain argentin ne laissera pas cette ambiance influer sur son niveau.

Et bien que la description d'« ennemi public numéro 1 du peuple anglais » ait été formulée dans un style journalistique accrocheur, elle reflète l'ampleur de la colère laissée par la performance étincelante d'Enzo face à l'Angleterre, avant son retour en Premier League sous le maillot de Chelsea, où tous les regards seront tournés vers lui en ce début de nouvelle saison.

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