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Al Najmah v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Karim Malim

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La star de Al-Nasr annonce une bonne nouvelle à Jésus

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Le « Jaune de Riyad » se prépare à accueillir son adversaire

Samedi matin, le défenseur espagnol d’Al-Nassr, Iñigo Martínez, a pris part à une séance de soins et de rééducation au siège du club à Riyad, étape clé de sa convalescence.

Selon le quotidien saoudien Al-Riyadiah, le défenseur ibérique serait proche de retrouver son niveau optimal et pourrait même réintégrer le onze jaune mercredi prochain, à l’occasion de la 29^e journée de la Saudi Pro League, face à Al-Ittifaq.

Victime d’une déchirure aux ischio-jambiers juste avant la trêve internationale de mars, le défenseur central avait dû suivre un protocole de rééducation intensif et avait manqué la victoire 5-2 contre Al-Najma lors de la 27^e journée.

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Il manquera également la rencontre face à Al-Khaloud, programmée ce soir au stade Prince Hazloul bin Abdulaziz de Najran, pour le compte de la 28e journée, afin de poursuivre son programme de rééducation.

L’ancien défenseur du FC Barcelone a disputé 34 matchs sous le maillot d’Al-Nassr cette saison, toutes compétitions confondues, pour un total de 2 920 minutes, au cours desquelles il a inscrit 3 buts.

Actuellement entraîné par le Portugais Jorge Jesus, Al-Nassr occupe la première place de la Roshen League saoudienne avec 70 points, avant la rencontre de ce jour.

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