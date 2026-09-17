Le staff technique d'Al-Ahli d'Arabie saoudite a tranché la polémique entourant la situation de l'un de ses éléments les plus importants avant le choc très attendu face aux Sud-Africains de Mamelodi Sundowns, un match qui n'admet aucun partage des points.

Le journal saoudien « Al-Maydan Al-Riyadi » a dévoilé la situation de Nayef Massoud concernant sa participation au match de l'équipe face aux Sundowns, dans le cadre de la Coupe des clubs champions, qui se disputera sur la pelouse du club sud-africain.

Le journal a rapporté, citant des sources internes à Al-Ahli, que la pleine disponibilité de Nayef Massoud pour disputer cette rencontre est désormais confirmée, après son rétablissement total de la blessure qui l'a touché récemment et l'a écarté des matchs de l'équipe au cours de la dernière période.

Massoud est considéré comme l'un des piliers essentiels et indispensables du onze d'Al-Ahli, l'entraîneur Marino Pušić s'appuyant sur lui comme un élément clé et central de son plan, en raison de son poids technique et de sa grande expérience dans ce genre de rencontres continentales.

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Al-Ahli aspire à s'imposer dans ce match difficile afin de se réconcilier avec ses supporters en colère, alors que les résultats de l'équipe ont reculé ces derniers temps tant sur le plan national que continental. Le retour de Nayef Massoud constituera un grand apport moral et technique pour l'équipe dans sa quête de retrouver la confiance.