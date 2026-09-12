Le Real Madrid a retrouvé le goût de la victoire en Liga, après s'être imposé face au Rayo Vallecano sur le score de (4-1), samedi soir, au stade Santiago Bernabéu, dans le cadre de la cinquième journée, pour porter son total au même nombre de points (12) que le Barça en tête du classement, lors d'un match durant lequel Kylian Mbappé a brillé en inscrivant un doublé et en délivrant une passe décisive.

Le Real Madrid a abordé cette rencontre en quête de rattraper sa défaite face au Real Betis lors de la journée précédente, et de maintenir la pression sur le Barça, après avoir signé une victoire contre l'Inter Milan en milieu de semaine malgré une prestation peu convaincante.

Le Real Madrid a imposé sa supériorité très tôt, et Mbappé a réussi à ouvrir le score sur un penalty à la 14e minute, après que Carreras a été victime d'un croc-en-jambe dans la surface de réparation, avant que Carreras n'ajoute le deuxième but à la 17e minute, profitant d'une passe astucieuse de Mbappé.

Les hommes du club local ont poursuivi leur pression offensive, jusqu'à ce que Jude Bellingham parvienne à inscrire le troisième but à la 35e minute, sur un centre de Vinicius Junior, qui a lui aussi livré une prestation marquante durant la rencontre, permettant au Real Madrid de terminer la première mi-temps en menant sur un score de trois buts à zéro.

Le niveau du Real Madrid a nettement baissé après la pause, et le Rayo Vallecano a exploité la confusion dans les rangs des locaux pour réduire l'écart par l'intermédiaire de Camello à la 51e minute, profitant d'une erreur sur une passe en retrait de Vinicius Junior.

Le Real Madrid a souffert durant la dernière demi-heure du match, face aux tentatives répétées du Rayo Vallecano de revenir au score, mais la brillante prestation de Thibaut Courtois a préservé l'avance du club merengue, avant que Mbappé ne scelle définitivement la confrontation en inscrivant le quatrième but à la première minute du temps additionnel, sur une frappe précise depuis un angle fermé.

Avec cette victoire, le Real Madrid a récolté trois précieux points qui l'ont ramené sur le chemin des succès, pour se retrouver à égalité avec le Barça en tête de la Liga.