La sœur de Neymar veut ruiner son transfert

La sœur de Neymar a annoncé qu'elle ferait tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher le transfert de l'attaquant à Manchester.

L'avenir de l'attaquant est incertain, le champion de Ligue 1 cherchant une solution pour le faire partir, alors que son contrat court jusqu'en 2027.

Le PSG estime ne pas en avoir pour son argent avec un joueur régulièrement blessé et dont les activités en dehors du terrain ont suscité la polémique, la dernière en date l'ayant vu se rendre au Grand Prix de Monaco de Formule 1 au lieu de fêter le titre avec ses coéquipiers.

Man Utd a été présenté comme une voie de sortie possible pour le joueur de 31 ans, le club d'Old Trafford étant considéré comme un club qui a à la fois besoin du joueur et la capacité d'absorber son salaire - et potentiellement une indemnité de transfert.

Chelsea est considéré comme une autre solution possible en Premier League, mais ce sont les hommes d'Erik ten Hag qui sont les principaux candidats.

Neymar à Botafogo ?

Mais Rafaella Santos a d'autres projets pour son frère. L'influenceuse veut le convaincre de revenir au Brésil, à Botafogo.

"Je peux essayer de faire signer Neymar à Botafogo", a-t-elle déclaré à Canal do TF, via Glodoespote, sur un ton léger. "Je peux essayer très fort. Ce serait un grand bonheur pour moi et pour tous les fans de Botafogo. Je vais essayer de parler calmement avec lui. Je suis très forte, n'est-ce pas ?

Les projets de Rafaella posent des problèmes évidents. Bien qu'elle soit très attachée à Neymar, ce dernier ne pourrait pas gagner autant d'argent qu'en Europe avec le club brésilien. De plus, il a de fortes affinités avec Santos, où il a grandi et fait ses débuts professionnels avant d'entamer une carrière qui l'a vu jouer pour le FC Barcelone et le PSG.

Man Utd pourrait-il être le prochain ? Rafaella Santos a beau essayer, ce n'est pas elle qui bloquera l'opération.