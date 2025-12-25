La sœur de Messi privée de mariage après un accident

Messi devait assister au mariage de sa sœur Maria Sol le 3 janvier en Argentine, mais le grand jour est reporté. Comme l'explique Marca, Maria Sol a été victime d'un accident de voiture à Miami cette semaine.

Maria Sol hospitalisée.

Selon Jorge de Brito, qui s'est entretenu avec sa mère, Celia Cuccitini, Maria Sol n'est pas en danger de mort, mais elle a été grièvement blessée. Après avoir perdu le contrôle de son véhicule, provoquant l'accident, Maria Sol a subi deux fractures vertébrales, de graves brûlures, une fracture du genou et une entorse à la cheville. Elle passera donc les prochaines semaines en convalescence, contrairement à ce qu'elle avait prévu.

Maria Sol est fiancée à Julian Arellano, qui connaît la benjamine de la fratrie Messi depuis son enfance. Arellano est d'ailleurs entraîneur à l'académie de l'Inter Miami, et le couple vit en Floride, près du frère aîné de Maria Sol. Comme la plupart des membres de la famille Messi, Maria Sol a choisi la discrétion, compte tenu de la notoriété internationale de Lionel.

Cependant, le séjour de Lionel Messi à Miami pourrait bien toucher à sa fin. Le joueur de 37 ans a reconnu être en fin de carrière et a admis que sa famille et lui souhaiteraient retourner à Barcelone une fois sa carrière de joueur terminée. Messi et son père y ont vécu pendant vingt ans, de son arrivée à l'âge de 13 ans à son départ à 33 ans, lorsqu'il a signé au Paris Saint-Germain.