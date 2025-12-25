Lionel Messi Inter Miami 2025Getty
Hocine Harzoune

La sœur de Messi privée de mariage après un accident

Lionel Messi devait initialement retourner dans sa ville natale de Rosario, en Argentine, pour passer les fêtes de Noël en famille. Cependant, la superstar a dû revoir ses plans suite à un accident de voiture.

Messi devait assister au mariage de sa sœur Maria Sol le 3 janvier en Argentine, mais le grand jour est reporté. Comme l'explique Marca, Maria Sol a été victime d'un accident de voiture à Miami cette semaine.

Maria Sol hospitalisée.

Selon Jorge de Brito, qui s'est entretenu avec sa mère, Celia Cuccitini, Maria Sol n'est pas en danger de mort, mais elle a été grièvement blessée. Après avoir perdu le contrôle de son véhicule, provoquant l'accident, Maria Sol a subi deux fractures vertébrales, de graves brûlures, une fracture du genou et une entorse à la cheville. Elle passera donc les prochaines semaines en convalescence, contrairement à ce qu'elle avait prévu.

Maria Sol est fiancée à Julian Arellano, qui connaît la benjamine de la fratrie Messi depuis son enfance. Arellano est d'ailleurs entraîneur à l'académie de l'Inter Miami, et le couple vit en Floride, près du frère aîné de Maria Sol. Comme la plupart des membres de la famille Messi, Maria Sol a choisi la discrétion, compte tenu de la notoriété internationale de Lionel.

Cependant, le séjour de Lionel Messi à Miami pourrait bien toucher à sa fin. Le joueur de 37 ans a reconnu être en fin de carrière et a admis que sa famille et lui souhaiteraient retourner à Barcelone une fois sa carrière de joueur terminée. Messi et son père y ont vécu pendant vingt ans, de son arrivée à l'âge de 13 ans à son départ à 33 ans, lorsqu'il a signé au Paris Saint-Germain.

