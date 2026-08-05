La situation financière de Marseille place Aguerd dans le viseur de la Liga

L'Olympique de Marseille poursuit son travail de restructuration de son effectif avant le début de la nouvelle saison, dans le cadre de sa volonté de réduire sa masse salariale et d'ouvrir la voie à de nouvelles manœuvres sur le marché des transferts, ce qui pourrait le pousser à se séparer de plusieurs de ses joueurs importants au cours des prochaines semaines.

Selon le site Foot Mercato, la Real Sociedad s'est positionnée avec force pour le recrutement de l'international marocain Nayef Aguerd, profitant de la volonté de Marseille de vendre certains joueurs aux salaires élevés afin d'améliorer sa situation financière.

Le site ajoute qu'Aguerd, qui a déjà porté le maillot de la Real Sociedad en prêt en provenance de West Ham lors de la saison 2024-2025, figure parmi les noms les plus susceptibles de partir cet été, compte tenu de sa valeur marchande, ce qui pourrait permettre au club français de réaliser une recette financière importante pour renflouer ses caisses.

La question ne se limite pas au défenseur marocain, puisque les rapports indiquent que le gardien argentin Gerónimo Rulli se rapproche d'un transfert à Manchester City, tandis que l'ailier brésilien Igor Paixão continue d'attirer l'intérêt de plusieurs clubs, dans le cadre des changements attendus au sein de l'effectif marseillais.

Cela intervient après que le défenseur international marocain a suscité un vif intérêt depuis le début de la période des transferts de la part de plusieurs clubs, à l'image d'Al-Sadd, au Qatar, qui cherche avec insistance à le recruter. Son ancien club, le Stade Rennais, en France, a également manifesté son intérêt pour Aguerd, qui disposait d'une clause libératoire de 15 millions d'euros, dont la période d'activation a pris fin à la fin du mois de juillet dernier.

À lire aussi : Vidéo amusante : un piège inattendu pour les stars du Real Madrid

À lire aussi : Malgré l'offre alléchante : la star du Maroc choque l'Espérance