La situation de Mbappé suscite des inquiétudes avant le match contre le Bayern

Le Real Madrid traverse actuellement une période difficile sur le plan national, dont le dernier épisode en date est la défaite surprise subie par le club face au Real Majorque.

Le Real Madrid s'est incliné 2-1 sur le terrain de Majorque, l'une des équipes menacées de relégation, ce qui complique sa situation dans la course au titre. L'écart avec son rival Barcelone, leader du classement (76 points), s'est creusé à sept points, à huit journées de la fin du championnat.

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La défaite et l'écart de points avec le Barça n'ont pas été les seules conséquences de la défaite d'hier, mais cela a également suscité des inquiétudes quant à l'état de forme de la star Kylian Mbappé, à quelques jours du match crucial contre le Bayern Munich en quart de finale aller de la Ligue des champions.

Le compte Stats Foot a révélé sur la plateforme X une statistique négative concernant les performances offensives de Kylian Mbappé, indiquant que la star française n'avait marqué aucun but avec le Real Madrid lors de ses cinq derniers matchs.

Il a précisé : « Cette période correspond à la plus longue période de disette offensive de Mbappé avec le Real Madrid, enregistrée en avril 2025. »

Ces statistiques concernent les matchs contre la Real Sociedad, Osasuna, l'Atlético de Madrid, puis Majorque, tous disputés en championnat national, tandis que Mbappé a manqué d'autres rencontres pour cause de blessure.

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