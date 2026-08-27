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La situation de Hamza Abdelkrim : la composition du match entre Barcelone et l'Athletic Bilbao

FC Barcelone vs Athletic Bilbao
FC Barcelone
Athletic Bilbao
LaLiga
Espagne

Le talent égyptien en remplaçant

L'Allemand Hansi Flick, entraîneur du FC Barcelone, a annoncé le onze de départ pour affronter l'Athletic Bilbao, dans le match qui oppose les deux équipes en Liga espagnole.

La composition du Barça a connu plusieurs changements par rapport au dernier match face à Elche, à commencer par le retour de Pau Cubarsí dans l'arrière-garde, tandis que Pedri débute au milieu de terrain, la nouvelle recrue Rodri prenant place sur le banc.

Flick a également titularisé l'ailier anglais Anthony Gordon, avec une interrogation quant au poste qu'il occupera durant la rencontre, dans un contexte où Raphinha pourrait être aligné en pointe ou repositionné sur l'aile gauche.

Voici la composition du FC Barcelone face à l'Athletic Bilbao :

LaLiga
Celta Vigo crest
Celta Vigo
CEL
Athletic Bilbao crest
Athletic Bilbao
ATH
LaLiga
FC Barcelone crest
FC Barcelone
BAR
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY

Gardien de but : Joan García.

Défense : Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Xavi Espart.

Milieu de terrain : Marc Bernal, Pedri, Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha.

Attaque : Anthony Gordon.

Sur le banc des remplaçants : Eder, Szczesny, Cancelo, Baldé, Ademi, Christensen, Rodri, Olmo, Koundé, Bryan Fariñas, ainsi que le talentueux Égyptien Hamza Abdelkarim.

La composition de Bilbao était la suivante :

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