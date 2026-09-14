Lors d'une journée qui a révélé les failles des deux géants espagnols, le Real Madrid et le Barça ont signé deux victoires similaires dans le scénario mais différentes dans le message, à l'occasion de la cinquième journée du championnat d'Espagne.

Le club merengue a dominé le Rayo Vallecano 4-1 à Bernabéu, tandis que le Barça s'est imposé face à Levante 4-2 à l'extérieur, mais les deux équipes ont vécu des difficultés inattendues qui ont failli leur coûter cher.

À Madrid, après que l'équipe a mené 3-0, le but de Camello a ramené le score à 3-1 et ouvert la porte à un scénario cauchemardesque, les hommes de Mourinho gâchant des occasions nettes et laissant Courtois seul pour repousser les attaques du Rayo, avant que le public de Bernabéu ne lance des sifflets face au relâchement des joueurs, jusqu'à ce que Mbappé règle les choses d'un quatrième but dans le temps additionnel.

À Valence, la même scène s'est reproduite avec le Barça, qui menait aisément 3-0 face à Levante au stade Ciudad de Valencia, avant que les locaux ne reviennent à 3-2 et poussent de toutes leurs forces, n'eût été un geste technique décisif d'Ademi qui a porté le score à 4-2.

Cette similitude dans les difficultés a poussé Javi Herráiz, correspondant de la radio « Cadena SER » chargé du Real Madrid, à défendre le public de Bernabéu dans l'émission de radio « Carrusel Canalla », affirmant qu'il comprenait parfaitement les sifflets lorsque l'équipe se relâche sur le terrain.

Herráiz a déclaré : « Les supporters sont agacés parce que le Barça propose un football magnifique et va continuer sur cette voie. Les choses se sont très bien passées avec Flick, et il semble disposer d'un grand nombre de joueurs. Je pense que le Real Madrid proposera un bon football, mais ce sera difficile parce que l'équipe perd sa concentration. »

Il a expliqué que les sifflets avaient commencé juste après le but de Sergio Camello qui avait ramené le score à 3-1, et s'étaient intensifiés après les arrêts de Courtois, ajoutant : « L'équipe manque de constance et de cohésion, et elle acquerra cela avec le temps. Il n'y a pas de mal dans les sifflets ; c'est une chose qui profite aux joueurs, car les éloges les affaiblissent. »

Pour appuyer son message, Herráiz a cité une seule action qu'il juge « nécessaire » pour le Real Madrid, survenue alors que le Barça menait 3-0 face à Levante. À cet instant, Flick a fait sortir Lamine Yamal, Raphinha s'est déplacé sur l'aile droite, puis s'est lancé en repli défensif de toutes ses forces alors même que son équipe menait, ce qui a valu à son coéquipier Eric García de l'applaudir chaleureusement pour ce ballon.

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Herráiz a conclu ses propos en disant : « C'est un exemple parfait de ce que représente le Barça et de la philosophie de cette équipe. Il en va de même pour le Paris Saint-Germain ou le Bayern Munich : nous sommes onze joueurs, nous sommes venus pour travailler, courir et jouer. Si les joueurs du Real Madrid assimilent cela, l'équipe aura franchi un pas en avant. »