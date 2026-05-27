La sélection néerlandaise craint une suspension pendant la Coupe du monde

Le sélectionneur des Pays-Bas, Ronald Koeman, envisage sérieusement d’interdire l’usage des réseaux sociaux aux joueurs durant la Coupe du monde. Il l’a annoncé lors de la conférence de presse au cours de laquelle il a dévoilé sa liste pour le tournoi.

Le sélectionneur préfère ne rien lire pendant la compétition, car cela ne fait qu’occasionner des distractions et faire perdre de l’énergie inutilement. Interrogé sur l’éventuel ennui que cela pourrait provoquer, il répond avec fermeté.

« Non, ce n’est pas ennuyeux. Cela ne fait que me distraire. Et je dois alors faire la distinction entre quelqu’un qui dit quelque chose de sensé et un autre qui en dit moins, ou écouter un ancien joueur », a expliqué Koeman.

Interrogé sur l’opportunité d’étendre cette mesure aux joueurs, le technicien de 63 ans se dit favorable et révèle en avoir déjà parlé au responsable de la communication, Samuël Sanches.

« Samuël m’a parlé de la NBA : dès qu’ils entrent en phase finale, les basketteurs se déconnectent des réseaux sociaux », explique Koeman, avant qu’on lui demande s’il compte conseiller la même chose à ses joueurs.

« Oui, c’est envisageable, mais ce sera très difficile. L’idée est de créer une bulle. On se concentre sur la performance, on y travaille tous les jours. Tout ce qui vient de l’extérieur distrait et coûte de l’énergie. C’est ce que je veux dire », explique-t-il.

« Je ne prétends pas que tout est inepte, pas du tout. Cela arrive, mais on trouve aussi de bonnes idées, des analyses pertinentes et des messages bien plus positifs ailleurs », conclut-il en nuançant son propos.