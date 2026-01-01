La saga Julian Alvarez reprend de plus belle

Le club souhaite recruter un joueur de classe mondiale et, parmi les options envisagées, Julian Alvarez est son favori.

Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, est particulièrement désireux d'attirer Alvarez au Camp Nou, le joueur de l'Atlético de Madrid étant considéré comme le successeur idéal de Lewandowski. Cependant, la conclusion d'un tel accord s'annonce extrêmement difficile, les Catalans étant toujours dans l'incapacité de réaliser de gros transferts en raison de leur situation financière précaire.

Sport a confirmé que la direction sportive du FC Barcelone, dirigée par Deco, est en contact régulier avec les représentants d'Alvarez. Toutefois, un accord est jugé très difficile à conclure, même si le joueur est ouvert à un transfert.

L'Atlético de Madrid n'est pas pressé de vendre Alvarez. Le récent investissement d'Apollo Global Management dans l'Atlético a permis au club de surmonter les difficultés financières qu'il connaissait auparavant. Par conséquent, il n'y a aucune raison de vendre Alvarez, et c'est pourquoi le FC Barcelone prévoit de refuser toute proposition.

De plus, le club catalan ne se concentre pas actuellement sur le recrutement d'un attaquant. Avec l'ouverture du mercato hivernal, il cherche à recruter un nouveau défenseur central pour pallier l'absence d'Andreas Christensen, récemment blessé au ligament croisé antérieur.

L'intérêt du FC Barcelone pour Alvarez demeure, mais tant que la règle du « 1 pour 1 » en Liga ne sera pas rétablie, il est impossible pour le club de s'offrir son transfert. La situation pourrait évoluer dans les prochains mois, mais d'ici là, les Catalans doivent privilégier des options plus abordables qu'ils envisagent.