La nouvelle direction de la Fédération italienne a choisi Andrea Pirlo pour prendre en charge la sélection lors de la prochaine étape, mais l'entraîneur se heurte à un obstacle controversé en raison de son lien avec la société « Fonbet », l'une des plus grandes entreprises de paris sportifs de Russie, dont il est l'ambassadeur de la marque.

Le chemin ne semble pas facile pour Paolo Maldini, le nouveau directeur technique de la Fédération italienne, et son conseiller Leonardo.

Après le refus de Pep Guardiola face à leur offre de sauver la sélection italienne en difficulté, malgré des négociations qui ont duré plusieurs jours et semblaient bien avancer, le duo se heurte désormais à un nouvel obstacle, après avoir choisi Pirlo pour diriger la sélection. Des interrogations sur ses liens russes ont en effet rapidement émergé, selon le journal français « L'Équipe ».

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Depuis juillet 2025, Pirlo entraîne le club émirati de Dubai United, dont la chaîne de magasins russe « Fix Price » est l'un des principaux sponsors, une entreprise fondée par l'oligarque russe Sergueï Lomakine.

Lomakine détient également des intérêts dans la société « Fonbet », dont Pirlo est devenu l'ambassadeur en octobre 2025.

La visite de la légende du Milan AC et de la Juventus à Moscou, en mai dernier, pour assister à un événement organisé par une société liée à la Fédération russe, avait déjà suscité la polémique en Italie, mais l'affaire prend désormais une nouvelle dimension, après que le nom de l'entraîneur a été associé à la direction de la Squadra Azzurra.

« Une grave erreur »

Pina Picierno, vice-présidente du Parlement européen, a déclaré, dans des propos par lesquels la classe politique italienne est entrée dans le débat : « Pirlo a prêté sa stature à une opération de normalisation du régime de Poutine, alors que l'Ukraine était sous les bombes. Son choix est une grave erreur. »

Dans l'entourage de Pirlo, le calme règne, avec l'assurance que ses contrats avec Dubai United et l'agence russe peuvent être résiliés à tout moment à son initiative. Une fois ces liens rompus, il n'y aurait, en pratique, plus aucun problème.

Mais Giovanni Malagò, le président récemment élu de la Fédération italienne, attend des garanties claires à ce sujet, car il souhaite que Pirlo se libère rapidement de ces liens.

Malagò entretient une relation étroite avec Roberto Mancini, et aurait préféré que ce dernier retrouve son poste de sélectionneur, après avoir dirigé l'Italie entre 2018 et 2023, avant de quitter son poste sans hésitation à la suite de l'offre saoudienne en 2023, soit moins d'un an avant l'Euro.

De leur côté, les clubs de Serie A poussaient en faveur de la nomination d'Antonio Conte, figure forte et capable d'obtenir des résultats rapides. Mais Maldini et Leonardo ont choisi Pirlo, et il paraît également difficile d'ignorer leur décision alors qu'ils viennent tout juste d'être nommés pour diriger le nouveau projet.

Les données indiquent que les prochaines heures seront marquées par davantage de discussions concernant l'avenir de Pirlo et les garanties requises avant d'entériner officiellement sa nomination comme sélectionneur de l'Italie.