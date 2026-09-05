Le gardien belge Thibaut Courtois gagne en importance avec son club du Real Madrid dans la construction du jeu depuis l'arrière, au cours de la saison en cours.

Dans ce contexte, Rubén Martín, journaliste à la radio Cadena COPE, a affirmé sur sa chaîne YouTube que l'entraîneur José Mourinho avait trouvé la formule qui offre au Real Madrid une meilleure sortie de balle, sans avoir besoin d'un joueur comme Rodri au milieu de terrain.

Le réseau Defensa Central a publié les propos de Rubén Martín, qui a déclaré : « Courtois est la pièce essentielle de cet aspect, car il aide l'équipe à obtenir une supériorité numérique lors de la construction du jeu, avec Dean Huijsen et Ibrahima Konaté positionnés à des postes éloignés, tandis que le gardien se place au centre. »

Rubén Martín a déclaré : « Le remplaçant de Rodri au Real Madrid s'appelle Courtois, un gardien de deux mètres qui joue comme un joueur de pivot. Blague à part, c'est une solution que Mourinho utilisera cette saison. »

Il a poursuivi : « Les équipes doivent démarrer le jeu depuis la zone de construction avec un joueur supplémentaire par rapport au nombre de joueurs avec lesquels l'adversaire presse. Le Real Betis a pressé avec deux joueurs, et le Real Madrid devait sortir le ballon avec trois joueurs. »

Il a souligné : « L'habituel est de faire sortir le ballon par les deux défenseurs centraux et le milieu de terrain, ou par les deux défenseurs centraux et le latéral, mais Mourinho n'a pas voulu épuiser cette solution. »

Selon le journaliste espagnol, cette solution aurait pu mal tourner, car il faut tester le niveau de Courtois dans le maniement du ballon avec les pieds.

Il a insisté : « Il a utilisé deux défenseurs centraux éloignés et le gardien au centre. J'ai envie de voir la qualité de Courtois dans le maniement du ballon avec les pieds et de savoir comment les choses vont se dérouler avec lui. C'est une solution, et il nous faut voir comment elle réussira. »

Bien que le gardien belge représente une source de sécurité sous la barre, le jeu au pied constitue un domaine dans lequel de nombreux gardiens éprouvent des difficultés. Malgré cela, Mourinho a une confiance totale en le gardien, qu'il connaît depuis de longues années, après avoir déjà travaillé avec lui à Chelsea.

Mourinho sait très bien ce dont Courtois est capable, et il n'a aucun doute sur sa capacité à remplir cette mission de manière idéale et à aider les deux défenseurs centraux à sortir le ballon de façon plus propre. Il est apparu face au Real Betis que l'équipe n'a pas souffert de la même manière sous le pressing de l'adversaire ; néanmoins, l'absence d'un milieu de terrain organisateur qui aide l'équipe dans cet aspect est un sujet dont tout le monde parle.

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