Jordi Cruijff espère encore attirer plusieurs cibles de transfert à l’Ajax cet été, mais Bart van Rooij n’en fait pas partie. Mike Verweij affirme dans le podcast Kick-off de De Telegraaf que le latéral droit du FC Twente « n’est absolument pas une option ».

ESPN a rapporté la semaine dernière que l’Ajax avait eu les premiers entretiens avec l’entourage de Van Rooij. Cette information a ensuite été fermement démentie par John van den Brom et Daan Rots.

« Ce n’est tout simplement pas vrai. J’ai lu que Van Rooij aurait parlé avec l’Ajax, mais ce n’est pas le cas », a déclaré Rots lors d’un point presse. « C’est mon complice sur le côté droit, donc je dois être au courant de ce genre de choses. Il m’a dit que ce n’était pas vrai. À ma connaissance, son agent non plus n’a pas parlé avec l’Ajax. »

Dans Kick-off, Verweij explique exactement comment ces informations ont vu le jour. « Jordi Cruijff et Joël Lara, le recruteur qu’il a emmené avec lui, ont vraiment toute l’Europe cartographiée. Ils ont aussi dans leur ordinateur portable la situation contractuelle de tous les joueurs, y compris les indemnités de transfert plafonnées. »

« C’est aussi la raison pour laquelle on voit parfois un nom surgir », explique Verweij à propos des rumeurs autour de Van Rooij. « On appelle l’agent de Bart van Rooij : “Hé, quelle est sa situation contractuelle ?” »

« Ensuite, on en fait toute une histoire. Mais il n’est absolument pas une option pour l’Ajax », balaie Verweij, mettant fin aux rumeurs. Selon le suiveur du club, cette énorme base de données dont disposent Cruijff et Lara est d’ailleurs aussi la raison pour laquelle Julian Brandt a pu être recruté.

« Dès le 1er avril, ils ont commencé à discuter avec Brandt et il a de plus en plus cru au projet Ajax. Cela a vraiment été une opération militaire, mais cela montre bien qu’avec un bon discours, on peut aussi devancer de grands clubs. Car il y a aussi des clubs qui se manifestent auprès de Brandt au tout dernier moment, mais alors il leur dit : “Vous n’auriez pas pu venir un peu plus tôt ?” »