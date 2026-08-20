Le retour de l'entraîneur portugais José Mourinho au Real Madrid n'est plus un simple changement de personnalité, mais une véritable mutation tactique dont les contours ont commencé à se dessiner avant même le coup d'envoi officiel de la nouvelle saison.

Alors que l'équipe entame le compte à rebours avant son premier match en Liga, la période de préparation et les nombreux tests qu'elle a connus ont révélé une approche nouvelle et totalement différente chez le technicien portugais, une approche que l'analyste Aritz Gabilondo a qualifiée, dans l'émission « El Larguero » sur la radio « Cadena SER », de « véritable changement footballistique » de Mourinho.

Gabilondo a expliqué, lors de son intervention dans l'émission « Sanedrín » avec Álvaro Benito, que le nouveau Mourinho a abandonné ses anciennes idées, marquées par un double pivot rigide et puissant physiquement, et a déclaré : « Lors de la période précédente, il aurait été impossible de voir Bernardo Silva évoluer comme deuxième milieu de récupération aux côtés de Tchouaméni. C'est un joueur qui mesure moins d'1,70 mètre et physiquement léger, cela aurait été impossible durant la dure période de Mourinho. »

Il a ajouté que cette mutation n'est pas un cas isolé, mais une philosophie complète que l'entraîneur applique depuis ses dernières années à Benfica, où il s'est appuyé sur un meneur de jeu proche du milieu de récupération défensif.

L'analyste a souligné que la même chose s'applique au Turc Arda Güler, qui évolue désormais à un poste légèrement reculé derrière Jude Bellingham afin d'épauler le milieu axial, un rôle que l'ancien Mourinho aurait considéré comme un risque non calculé.

Gabilondo estime que la titularisation de Bernardo Silva lors du premier match du Real face à l'Espanyol, samedi prochain, est une évidence, ce qui constituera le premier test officiel de ce nouveau modèle.

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Le Real Madrid aborde la saison avec un match de retard après le report de sa rencontre de la première journée, débutant ainsi son parcours à la deuxième journée avec trois points de retard sur ses concurrents, un nouveau défi pour Mourinho, qui veut prouver que son changement n'a pas seulement concerné la personnalité, mais le football lui-même.