Le nombre de nouveaux visages que le Barça présentera la saison prochaine indique que le club catalan vit une révolution totale à différents niveaux.

Les changements ne se limitent pas à la direction en charge de l'équipe de basket-ball, mais s'étendent également à l'effectif, après le départ de plus des deux tiers des joueurs de la saison dernière du Palau Blaugrana.

Le nouveau projet comprend des noms tels que Sisco Poyol, Chevi Poyol, Aleksandar Sekulic, Justin Robinson, Agus Ubal et Tyrese Martin, dans l'une des plus grandes opérations de reconstruction que le club ait connues.

Après trois saisons durant lesquelles l'équipe est restée sans titres, et dans le cadre d'un projet qui avait perdu son cap, le Barça a décidé de lancer une nouvelle phase comportant une part de risque, en recrutant des joueurs qui manquent d'expérience dans le basket-ball européen.

Le journal « Sport » a rapporté que le Barça s'apprête à annoncer dans les prochaines heures la nomination de Chevi Poyol, nouvel homme fort du secteur basket-ball du club.

Poyol arrive au Barça après avoir réalisé un travail remarquable avec Baskonia la saison dernière, et auparavant avec Manresa, où il fut le principal artisan des succès obtenus par l'équipe au Nou Congost.

En contrepartie, Juan Carlos Navarro a été confirmé à un nouveau poste, après s'être éloigné ces dernières semaines de la formation du nouveau projet sportif. La légende du Barça deviendra ambassadeur de l'équipe de basket-ball et mentor des jeunes joueurs des catégories de jeunes.

Ces mouvements ne seront pas les derniers, puisque le journaliste Oscar Iheros a révélé que le Barça renforcera sa structure sportive en recrutant le recruteur turc Kuzey Kilic.

Kilic jouit d'une réputation remarquable dans le basket-ball européen, et bien qu'il n'ait que 26 ans, il a accumulé une expérience notable en travaillant avec plusieurs grands clubs du continent.

Le journal Sport a confirmé que son transfert au Barça est désormais acté, après avoir mis fin à son engagement avec Dubaï Basket, au sein du staff technique duquel il a travaillé jusqu'à la saison dernière, le club devant annoncer officiellement l'accord dans les prochains jours.

Les dirigeants du Barça considèrent l'arrivée du recruteur turc comme une nouvelle d'une grande importance, car il représentait un maillon manquant au sein de la structure sportive de l'équipe de basket-ball.

Le club estime que le recrutement de Kuzey Kilic, aux côtés de Chevi Poyol, constituera une étape décisive dans la reconstruction du projet et remettra l'équipe de basket-ball du Barça sur la bonne voie.