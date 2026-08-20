La révolution de Mourinho à Madrid : Silva et Güler mettent fin à l'ère du double pivot solide

Le retour de l'entraîneur portugais José Mourinho au Real Madrid n'est plus un simple changement de personne, mais une transformation tactique radicale dont les contours ont commencé à se dessiner avant même le coup d'envoi officiel de la nouvelle saison.

Alors que l'équipe entame le compte à rebours avant son premier match en Liga, la période de préparation et les nombreux essais qu'elle a connus ont révélé une approche nouvelle et totalement différente de la part de l'entraîneur portugais, une approche que l'analyste Aritz Gabilondo a qualifiée, dans l'émission « El Larguero » sur les ondes de la radio « Cadena SER », de « véritable changement footballistique » de Mourinho.

Gabilondo a expliqué, dans ses propos à l'émission « Sanedrín » avec Álvaro Benito, que le nouveau Mourinho a abandonné ses anciennes idées, caractérisées par un double pivot rigide et puissant physiquement, et a déclaré : « Lors de la période précédente, il aurait été impossible de voir Bernardo Silva jouer comme second joueur de récupération aux côtés de Tchouaméni. C'est un joueur qui mesure moins de 1,70 mètre et léger physiquement, cela aurait été impossible à l'époque du Mourinho difficile. »

Il a ajouté que cette transformation n'est pas un cas isolé, mais bien une philosophie complète que l'entraîneur applique depuis ses dernières années à Benfica, où il s'est appuyé sur un meneur de jeu proche du milieu défensif.

L'analyste a souligné que la même chose s'applique au Turc Arda Güler, qui joue désormais dans une position légèrement plus reculée derrière Jude Bellingham afin de soutenir le milieu de terrain central, un rôle que l'ancien Mourinho aurait considéré comme un risque non calculé.

Gabilondo estime que la titularisation de Bernardo Silva lors du premier match du Real face à l'Espanyol samedi prochain est une affaire entendue, ce qui constituera le premier test officiel de ce nouveau modèle.

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Le Real Madrid aborde la saison avec un match de retard après le report de sa rencontre de la première journée, entamant ainsi son parcours dès la deuxième journée avec trois points de retard sur ses concurrents, un nouveau défi pour Mourinho, qui veut prouver que son changement n'a pas seulement concerné la personne, mais le football lui-même.