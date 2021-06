La retraite ? Cristiano Ronaldo en dit plus

Eliminé de l’Euro 2020, Cristiano Ronaldo n’a pas fait une croix sur la sélection. Il donne déjà rendez-vous.

Depuis dimanche soir, il est convenu qu’il y aura un nouveau vainqueur de l’Euro. Lauréat depuis 2016 et son sacre en France, le Portugal ne conservera pas sa couronne pour quatre ans de plus. Défaits par la Belgique sur la plus petite des marges (1-0), les Portugais ont dit adieux à l’Euro 2020 dès les huitièmes de finale.

Cette élimination précoce marque-t-elle la fin de l’ère Cristiano Ronaldo ? Ayant dépassé Michel Platini (9 buts) comme meilleur buteur de l’histoire de la compétition (14 buts), l’attaquant de la Juventus Turin aura 39 ans lors de la prochaine édition en Allemagne en 2024.

Il est encore trop tôt pour le dire mais voir le quintuple Ballon d’Or disputer une sixième Euro semble assez utopique. Une chose est sûre, la déception de l’élimination en huitième passée, Cristiano Ronaldo a rapidement remis les points sur les « i ».

Le capitaine portugais ne compte pas refermer le chapitre de sa carrière internationale et devrait à minima continuer jusqu’à la Coupe du Monde 2022. Il a en tout cas envoyé un message à son peuple ainsi qu’à ses adversaires. A 36 ans, il n’est pas fini.

"Nous n’avons pas réussi le résultat que nous voulions et nous quittons le tournoi prématurément. Mais nous sommes fiers de notre parcours, nous avons tout donné pour conserver notre titre de champions d’Europe et ce groupe a encore prouvé qu’il pouvait donner beaucoup de joies aux Portugais, a-t-il écrit sur son compte Instagram. Nos supporters ont été infatigables pour nous soutenir du début à la fin."

"C’est pour eux que nous courons et luttons, pour répondre à leur confiance en nous. Nous n’avons pas pu arriver où nous le voulions tous, mais nous vous remercions sincèrement et profondément. Bravo à la Belgique et bonne chance à toutes les sélections encore en compétition. Quant à nous, nous reviendrons plus forts. Força Portugal !"

En vacances anticipées avec cette élimination précoce, Cristiano Ronaldo va pouvoir décompresser avant de se pencher sur son avenir à la Juventus Turin et recommencer à faire trembler les filets aux quatre coins de l'Europe.