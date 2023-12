La réponse surprenante d'Osimhen à un supporter de Chelsea

Victor Osimhen a donné une réponse surprenante à un fan de Chelsea qui demandait à l'attaquant de Naples de rejoindre le club.

Un utilisateur de X, anciennement Twitter, appelé O.G.B, avec plus de 700 000 followers, a posté une photo d'un jeune Osimhen portant un maillot de Chelsea et lui a souhaité un joyeux 25e anniversaire. Il a ajouté que l'attaquant devrait bientôt venir sauver les Blues et l'as de Naples a répondu avec deux emojis cœur d'amour et l'emoji prière.

Bien qu'il n'y ait pas grand-chose dans cette interaction sur les médias sociaux, il est quelque peu surprenant qu'Osimhen fasse cela après avoir signé un nouveau contrat avec le club italien jusqu'en 2026 au début du mois. Cependant, l'international nigérian pourrait encore quitter le club en 2024 et ce geste de Naples pourrait n'être qu'un moyen de se protéger financièrement. Quoi qu'il en soit, ses actions risquent d'alimenter les spéculations sur son avenir.

Selon les rapports, Osimhen dispose d'une clause libératoire d'environ 130 millions d'euros (113 millions de livres sterling / 144 millions de dollars) et d'un salaire annuel de 10 millions d'euros (8,6 millions de livres sterling). De plus, l'ancien Lillois, qui a marqué 31 buts pour Naples la saison dernière, reste désireux de quitter le club.