La réponse sèche d’Alvaro Gonzalez à Valbuena

Le défenseur de l’OM a réagi aux attaques de Mathieu Valbuena dont il a été la cible ce lundi.

Mathieu Valbuena, l’ancien milieu de terrain de l’OM, a suscité la controverse ce lundi en critiquant Alvaro Gonzalez, l’arrière de l’équipe phocéenne. Lors d’une intervention sur RMC, la radio pour laquelle il œuvre comme consultant depuis l’entame de la saison, il a raconté une anecdote qui ne met pas en valeur l’Espagnol.

« Quand on a joué le match retour à Marseille, il était venu me voir, presque en m'insultant. Il parle beaucoup, il devrait plus se concentrer sur le football », a déclaré l’ancien international français, en faisant référence au match OM – Olympiakos en Ligue des Champions.

N’étant pas de ceux qui se laissent faire, Alvaro Gonzalez n’est pas resté sans réaction face à cette attaque verbale. Il a dégainé à son tour en début de soirée sur les réseaux sociaux, en rétablissant la vérité. Ou, du moins, sa vérité.

« Tu n'entre pas dans un vestiaire d'un club pour lequel tu n’as aucun respect et dont tu critiques les joueurs après un match. Je parle à ton visage, pas dans la presse », a rétorqué l’ancien ibérique à travers une publication sur son compte Twitter.

Pour rappel, Valbuena a joué pour l’OM pendant huit ans (entre 2006 et 2014). Il faisait partie de la dernière équipe marseillaise championne de France en 2010. Il a longtemps été une idole du côté du Vélodrome, mais en s’engageant en faveur du rival lyonnais après son retour de Russie il a vu sa cote baisser considérablement auprès des supporters.