La réponse sèche d'Harry Kane au Barça

Le contrat du vétéran numéro neuf ne devrait pas être prolongé avant son expiration en juin, et une liste de cibles potentielles est déjà en cours d'élaboration.

Tout au long de la saison, le FC Barcelone a été associé à Harry Kane, disponible pour 65 millions d'euros. La star du Bayern Munich et de l'équipe d'Angleterre est l'un des meilleurs attaquants au monde, et il pourrait suivre les traces de Lewandowski en quittant la Bavière pour la Catalogne à la trentaine.

Xavier Vilajoana, candidat à la présidence du FC Barcelone, a l'intention de recruter Kane s'il est élu lors du scrutin du mois prochain, et le joueur lui-même a réagi à cette déclaration. Selon le quotidien AS, le joueur de 32 ans a admis être peu informé de la situation au sein du leader de la Liga, bien qu'il soit très heureux au Bayern.

« Je n'ai rien entendu. Bien sûr, mon père et mon frère gèrent ces questions, donc je ne sais pas s'ils sont au courant. Mais ils ne m'ont rien dit. Je prends beaucoup de plaisir sur le terrain et je suis très heureux au Bayern. Je me concentre sur cette saison et sur mon parcours au Bayern. »

La possibilité de le recruter est une chose, mais si Barcelone a la moindre chance d'attirer Kane, il faut absolument la saisir. Les jeunes attaquants de haut niveau se font rares sur le marché actuellement, alors peut-être aurait-il intérêt à réitérer le coup de maître qu'avait été Lewandowski il y a quatre ans.

Reste à savoir si Kane serait prêt à rejoindre Barcelone, mais même si c'est le cas, la décision des Catalans dépendra de l'approbation de leur président, quel qu'il soit.