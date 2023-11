La réponse du PSG au communiqué du Real Madrid sur Kylian Mbappé

Le Paris Saint-Germain n’est pas resté indifférent au communiqué du Real Madrid sur Kylian Mbappé.

Samedi dernier, le Real Madrid a fait taire les rumeurs sur d’éventuelles négociations entre le club espagnol et Kylian Mbappé. Quelques jours après cette note madrilène, le club francilien répond à son homologue espagnol.

Pas de négociations entre Mbappé et le Real

L’avenir de Kylian Mbappé est sur toutes les lèvres depuis l’été 2023 où l’avant-centre français a fait savoir à ses dirigeants qu’il n’envisage pas d’activer l’option incluse dans son contrat, qui expire l’année prochaine. Depuis lors, des rumeurs ont inondé la toile associant le joueur au Real Madrid. Si rien n’a été fait lors du dernier mercato, des rumeurs font état de ce que Mbappé aurait déjà conclu un accord avec les vice-champions d’Espagne pour rallier Madrid gratuitement en 2024.

Dans une note officielle, samedi, le Real Madrid a nié toutes négociations avec le Bondynois. « Compte tenu des informations publiées récemment par plusieurs médias, concernant des spéculations sur de prétendues négociations entre le joueur Kylian Mbappé et notre club, le Real Madrid C.F. tient à déclarer que ces informations sont catégoriquement fausses et qu’aucune négociation de ce type n’a eu lieu avec un joueur appartenant au PSG », pouvait-on lire dans le communiqué.

La réponse du PSG

Dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, ce mardi, le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, a réagi et donné sa réponse au communiqué du Real Madrid. « Je n’ai pas vu leur déclaration, nous sommes tous concentrés sur nous-mêmes et sur notre football, pas sur les autres. Kylian continue d’accomplir de grandes choses et peut-être que les gens le prennent pour acquis, mais personne n’a joué deux finales de Coupe du Monde et même marqué un triplé. Je le répète : Kylian est le meilleur au monde, c’est formidable de le voir à la tête du PSG et de la France. Il a un effet positif sur nos jeunes, il nous aide à construire notre avenir », a-t-il déclaré.

Profitant de l’aubaine, le Qatari a expliqué le nouveau projet du club champion de France. « Plus qu’une révolution, c’est une évolution. Nous visons le sommet, nous cherchons toujours à nous améliorer et à grandir. Les nouvelles fondations ont besoin de temps, d’un objectif, de patience, de persévérance. Un projet se construit avec un plan, pas sur quelques courses. Et puis nous avons une nouvelle philosophie à long terme, sur le collectif, et non plus sur les individus. Aujourd’hui, j’aime regarder le PSG, comme je pense que nos fans le font. C’est la bonne méthode, avec le nouveau centre d’entraînement, le meilleur au monde, les meilleurs du monde : c’est un coup de pouce pour l’avenir », a ajouté Nasser Al-Khelaïfi.