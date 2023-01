La réponse de Vinicius aux supporters de l'Atlético Madrid

Suite aux provocations des supporters de l'Atlético Madrid jeudi soir, Vinicius a répondu sur le terrain et sur ses réseaux sociaux.

Jeudi soir, le Real Madrid est venu à bout de l'Atlético Madrid au terme des prolongations (3-1) grâce à des buts de Rodrygo, Karim Benzema et Vinicius dans les tous derniers instants. Ce dernier avait été, avant la rencontre, la cible des supporters des Colchoneros. Une banderole avec écrit "Madrid déteste le Real" associée à une poupée pendue à l'effigie de l'international brésilien avaient en effet été accrochées devant le centre d'entraînement des Merengues la veille du match.

Vinicius a répondu sur le terrain

L'ailier de 22 ans a tout d'abord répondu intelligemment sur le terrain en délivrant une passe décisive pour Karim Benzema, permettant aux siens de prendre l'avantage, avant de sceller la victoire et la qualification des Blancos en inscrivant le but du 3-1 à la 121è minute d'une belle action individuelle. Mais après la rencontre, Vinicius a également tenu à réagir sur ses réseaux sociaux. Postant une photo de la célébration de son but, il y a ajouté en légende "Vini aime Madrid, il n'y en a qu'un". Un message assez clair en réaction aux attaques des supporters des Rojiblancos.

De son côté, l'Atlético a publié un communiqué visant à s'excuser pour ces gestes déplacés. "De tels actes sont absolument répugnants, inadmissibles et embarrassants pour la société", peut-on y lire. De son côté, le Real dénonce "un acte raciste xénophobe malveillant et répugnant". Une enquête a été ouverte par la police madrilène afin de trouver les responsables de ces actes.