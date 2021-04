La réponse de Pochettino à Wenger

Mauricio Pochettino, l’entraineur du PSG, a réagi aux propos qu’a tenus Arsène Wenger après la défaite de son équipe contre City.

Le PSG a perdu la première manche de son duel contre Manchester City en demi-finale de la Ligue des Champions (1-2). Un revers rageant car les champions de France avaient bien entamé cette partie, avant de s’écrouler et donner le bâton pour se faire battre.

Beaucoup de théories ont été avancées pour expliquer le recul des Franciliens après la pause. Certains ont pointé du doigt la fragilité mentale de Neymar et ses coéquipiers et leur incapacité à faire face aux vents contraires.

Parmi ceux qui ont exprimé cet avis il y a Arsène Wenger, l’ancien manager d’Arsenal. Au micro de Bein Sports, le technicien alsacien avaient suggéré que les nombreuses défaites concédées cette saison ont conduit les Parisiens à baisser trop rapidement les bras. « Ce qui est intéressant c’est de voir qu’à 1-1 le PSG s’est effondré, avait-il confié. C’est lié au fait que cette équipe a perdu 8 matches en Ligue 1. A 1-1, elle se souvient qu’elle a perdu beaucoup de matches cette année. Quand Manchester City a égalisé l’impact psychologique a été trop fort ».

« L’équipe a été forte physiquement et mentalement »

Une analyse qui se défend, mais avec laquelle Mauricio Pochettino n’est pas d’accord et il l’a fait savoir ce vendredi. « Je n’ai pas écouté les déclarations de Wenger. J'ai beaucoup de respect pour lui et sa carrière à Arsenal, Monaco ou au Japon. Je ne vais pas commenter car je ne sais pas de quoi il en retourne, a-t-il commencé par lâcher aux journalistes. Ce que je peux dire, c'est que de mon point de vue, l'équipe a été forte physiquement et mentalement malgré les coups reçus, les deux buts et l'expulsion. On a tenu à dix pendant 15 minutes contre une équipe comme City, qui va gagner la Premier League et qui est une équipe qui se construit depuis six ans avec une philosophie, une structure très claire ».

Le coach parisien a poursuivi en rappelant les vertus que son équipe a affichées lors des précédents tours de cette compétition. « Une équipe sans qualité mentale ne pourrait pas éliminer le Bayern Munich ou Barcelone et ne pourrait pas jouer à ce niveau. Soit on a le mental, soit on ne l'a pas. On ne peut pas l'avoir un match et le perdre le suivant. En seconde période, ce sont surtout des questions footballistiques et nous n'avons peut-être pas su maintenir le volume de jeu nécessaire. On doit être concentré sur le fait d'améliorer l'équipe comme nous le faisons depuis quelques mois. »

Mardi prochain, à l’Etihad Stadium, les joueurs de la capitale française auront l’opportunité de montrer qu’ils ont non seulement les ressources pour rebondir d’un faux-pas, mais aussi pour rendre aux Sky Blues la monnaie de leur pièce.