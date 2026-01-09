La réponse cinglante de Vinicius à Simeone

Les deux hommes se sont disputés alors que le Brésilien quittait le terrain pendant la victoire 2-1 du Real Madrid face à l'Atlético Madrid.

Dans une ambiance toujours tendue, Simeone n'a rien manqué pour provoquer Vinicius en seconde période, alors que le Brésilien se trouvait sur la même ligne de touche. On a vu l'entraîneur argentin dire à Vinicius : « Florentino va te virer », faisant allusion à un possible transfert de Vinicius par le président du Real Madrid, Florentino Pérez.

Lorsque Vinicius a quitté le terrain sous les sifflets d'un stade largement acquis au Real Madrid, Simeone a pointé les tribunes du doigt, lui disant d'« écouter ». Comme on pouvait s'y attendre, Vinicius n'a pas apprécié.

Aujourd'hui, Vinicius a pris la parole sur Instagram pour avoir le dernier mot. Commentant une publication du match montrant leur altercation en seconde période, Vinicius a déclaré : « Vous avez encore perdu un match à élimination directe », accompagné de plusieurs émojis de larmes.

Interrogé sur l'incident avec Vinicius, Simeone a affirmé avoir une mémoire « compliquée », sans donner plus de détails ni révéler ses propos exacts. De son côté, l'entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso, était profondément mécontent des déclarations de Simeone.

Les supporters du Real Madrid seront sans aucun doute ravis de la victoire et de la qualification pour la finale, mais la performance, comme l'a reconnu Fede Valverde, laissait à désirer. Alonso espère pouvoir compter sur Kylian Mbappé pour la finale, après avoir confirmé son déplacement en Arabie saoudite. En revanche, Antonio Rüdiger devrait manquer le Clasico, et la participation de Rodrygo Goes est également incertaine.