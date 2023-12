La réponse cinglante de Mikel Arteta à Guardiola

L’entraineur d’Arsenal, Mikel Arteta, a réagi au tacle de son homologue de Manchester City, Pep Guardiola.

Présent en conférence de presse avant le match contre Luton Town, mardi, Mikel Arteta, a répondu à la pique qui lui a été adressée par Guardiola, dimanche. L’entraineur de Manchester City avait alors chambré son ancien adjoint chez les Sky Blues au moment de parler de l’arbitrage.

Le tacle de Guardiola sur Arteta

Il y a quelques semaines, Mikel Arteta critiquait l’arbitrage au terme du match contre Newcastle pour des décisions qu’il ne comprenait pas. Dimanche, Pep Guardiola s’est retrouvé dans la même situation. Alors que les Citizens étaient accrochés par les Spurs de Tottenham (3-3), Manchester City s’offre une toute dernière occasion de reprendre l’avantage dans le temps additionnel. Mais l’arbitre, Simon Hooper, qui avait laissé Grealish filer vers le but, mettait fin à l’action en revenant sur une faute sur Erling Haaland. Une décision qui a irrité les Mancuniens au point de sortir Erling Haaland de ses gongs. Interrogé en conférence de presse sur cette action, Pep Guardiola a préféré ne pas commenter une décision arbitrale, contrairement à son ancien protégé, Mikel Arteta. « Question suivante, je ne ferai pas de commentaire à la Mikel Arteta », a déclaré le Catalan.

La réponse sèche de Mikel Arteta

Les propos de Pep Guardiola sont arrivés aux oreilles de Mikel Arteta. L’entraineur espagnol, moins clément envers l’arbitrage que son mentor a répondu de manière sèche au Boss de Manchester City. « Prochaine question. J’en ai assez dans mon jardin et aussi dans mon assiette, alors passons à autre chose », lance-t-il dans un premier temps.

Relancé ensuite sur une possible guerre mentale entre Pep Guardiola et lui, Mikel Arteta a préféré botter en touche. « Si je suis bon dans les jeux mentaux, vous ne vous en rendrez peut-être pas compte », a ajouté le coach d’Arsenal. Pour rappel, Manchester City (3e, 30 pts) et Arsenal (1er, 33 pts) sont en lutte pour le titre la Premier League cette saison après que Guardiola a remporté le coude-à-coude avec Arteta la saison dernière.