La réponse cinglante de Marcelino à l'OM

L’entraineur de Villareal, Marcelino, s’est exprimé dimanche, sur ses retrouvailles avec l’OM jeudi prochain.

Six mois après son départ, Marcelino Garcia Toral s’apprête à faire son retour à Marseille. Le technicien espagnol revient cette fois-ci dans la peau d’un adversaire avec son club, Villareal. Le Sous-Marin jaune affronte l’OM jeudi prochain en 8es de finale de la Ligue Europa. Avant de retrouver le club phocéen, Marcelino a évoqué l’enjeu de la rencontre pour lui, répondant ainsi aux propos de ses anciens joueurs.

Amine Harit et l’OM sont prêts pour Marcelino et Villareal

Marcelino aurait pu être encore sur le banc de l’OM si les supporters ne s’étaient pas rebellés contre la direction et lui. Invaincu en Ligue 1, l’entraineur espagnol a quitté cité phocéenne en septembre dernier ne pouvant pas supporter le climat hostile dans le club provençal. Après son départ, Marcelino n’a pas épargné l’OM dans ses déclarations. « Mon expérience très courte me fait penser que c'est un club ou créer un projet est absolument impossible », pestait-il quelques semaines en arrière.

L’Espagnol est même allé loin en affirmant avant le tirage au sort des 8es de la C3 que tomber sur l’OM ne serait pas mauvais et qu’il y a bien meilleur que le club phocéen dans la compétition. Des propos qui n’ont pas plu aux joueurs marseillais qui ont mis en garde Marcelino et Villareal par la voix d’Amine Harit ce dimanche. « Ça va être chaud, par rapport aux dernières déclarations qu'il a pu avoir sur le club. Honnêtement, ça nous a donné encore plus l'envie de faire un gros match jeudi. Il va falloir qu'ils soient tous prêts parce qu'on ne va pas leur offrir un match facile », a confié le Marocain à Téléfoot.

Pour Marcelino, le choc contre l’OM n’est « rien de spécial »

Après les propos d’Amine Harit, la réponse de Marcelino ne s’est pas fait attendre. Interrogé sur l’enjeu du choc contre l’OM après le carton de Villareal contre Grenade cet après-midi (5-1), le technicien espagnol que « ce n'est rien de spécial » pour lui.

« Tous les matchs sont pareils. Nous ferons face à une équipe qui est dans une bonne dynamique et qui a signé deux victoires consécutives en Ligue 1. Nous avons beaucoup d'illusions en Ligue Europa, nous avons pour la première fois gagner deux fois de suite en Liga et avons marqué huit buts en deux matchs. Nous nous attendons à un match difficile mais nous sommes toujours optimistes. Nous devons être optimistes et ambitieux », a déclaré Marcelino en conférence de presse.