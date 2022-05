La réponse cinglante de Guardiola aux détracteurs de City

Pep Guardiola a répondu aux critiques de Patrice Evra et de Dimitar Berbatov, deux anciennes stars de Manchester United, à l'encontre de Manchester City.

L'ex-attaquant de Manchester United et de Tottenham, Dimitar Berbatov, a déclaré que le champion d’Angleterre avait échoué en demi-finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid à cause d'un "petit état d'esprit et sans mentalité de gagnant".

Evra, quant à lui, a déclaré que Guardiola entraîne comme s'il "jouait à la PlayStation" et l'a accusé de ne pas avoir de plan de secours lorsque les choses vont mal pour son équipe.

Pour Guardiola, l'état d'esprit de City est irréprochable

Guardiola s’est empressé pour défendre son équipe après la défaite contre Madrid. Une défaite qui n’a, pour rappel, été concédée qu’en toute fin de partie après un renversement de score de la part des Merengue.

"C'est facile de répondre. C'est avec le même caractère et la même personnalité que nous avons perdus à Madrid dans les dernières minutes", a déclaré Guardiola aux journalistes. Des anciens joueurs devenus consultants, comme Berbatov et Seedorf, Patrice Evra et ce genre de personnes, ils n'étaient pas là. J'ai joué contre eux et quand j'ai joué contre eux, je n'ai pas vu ce genre de personnalité quand nous [Barcelone] les avons détruits en finale de la Ligue des champions contre Manchester United".

« C'est le même caractère et la même personnalité, a-t-il insisté. Nous n'avons pas de personnalité parce que nous concédons deux buts en deux minutes alors que nous avions deux occasions de marquer et donc on n’a pas de personnalité ? Lors des quatre derniers matchs, nous avons marqué 22 buts, alors moi je dis qu’on a une personnalité incroyable. Je suis désolé mais je ne suis pas du tout d'accord avec ça. La personnalité, c'est ce que nous avons fait au cours des cinq dernières années, tous les trois jours dans toutes les compétitions. C'est important ».