La réponse choc de Jean-Michel Aulas à Corinne Diacre

Attaqué par l’ex-sélectionneuse des Bleues, Jean-Michel Aulas n’a pas tardé à rendre la pièce à son accusatrice.

Dans une interview accordée à L’Equipe, l’ex-sélectionneuse de l’Equipe de France féminine, Corinne Diacre, a sous-entendu que Jean-Michel Aulas avait contribué à son départ de la tête du staff technique des Bleues. Deux jours après l’accusation, l'ex-président de l'Olympique Lyonnais répond à Corinne Diacre.

Diacre accuse Aulas

Evincée en mars 2023 et remplacée par Hervé Renard, qui dirige désormais l'Equipe de France féminine, Corinne Diacre estime que son départ aurait été provoqué. Dans un entretien avec L'Équipe jeudi dernier, l’ancienne sélectionneuse a fait savoir que Jean-Michel Aulas aurait été à l’origine de son départ.

« Dès le début, parce que je n'ai pas fait ce qu'il aurait voulu, ce qu'il attendait concernant les joueuses de son club, le courant n'est pas passé. À partir du moment où il allait prendre du pouvoir à la Fédération, je savais que mes jours étaient comptés », a expliqué la technicienne française.

Aulas réplique

Accusé par Corinne Diacre, l’ancien président de l’Olympique Lyonnais a donné sa version des faits. A travers son compte X (anciennement Twitter), le vice-président de la Fédération française de football (FFF) dément les propos de l’ancienne sélectionneuse des Bleues.

« Ce n'est pas la première fois que Madame Corinne Diacre s'en prend à moi dans les médias et je souhaiterais apporter quelques éléments pour que chacun se fasse une opinion exhaustive et factuelle des évènements, a d'abord écrit Jean-Michel Aulas. Le départ de madame Diacre a été consécutif aux conclusions d'un audit (… dont le rapport) a révélé des carences graves en matière de management. Je ne peux que déplorer que Madame Corinne Diacre persiste à me croire à l'origine d'une situation dont elle est l'unique responsable. Elle oublie que je n'ai jamais eu cesse de la soutenir et notamment quand elle s'est déplacée pour voir des matchs à Lyon, où je l'ai reçue personnellement à chaque fois », a écrit Jean-Michel Aulas dans un communiqué, vendredi.