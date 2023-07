La réponse cash du Celta Vigo au PSG pour Gabri Veiga

Le nouvel entraîneur du Celta Vigo, Rafael Benitez, a ouvert la porte à la possibilité que Gabri Veiga reste au club

Il y a quelques mois, le président Carlos Mourino parlait du départ de Veiga comme d'une évidence, déclarant ouvertement que tôt ou tard, un club atteindrait sa clause libératoire de 40 millions d'euros.

C'est peut-être déjà le cas, mais aucun club n'a encore franchi le pas. Manchester City, Liverpool, Newcastle United et un certain nombre d'autres clubs ont été associés à Veiga, ce qui laisse penser que l'agent Pini Zahavi n'a pas chômé.

Le dernier à avoir manifesté son intérêt est le Paris Saint-Germain, selon Diario AS. Ce développement est d'autant plus intéressant que Luis Campos est conseiller sportif dans les deux clubs.

Pour la première fois cependant, la possibilité qu'il reste au Celta a été évoquée. Le nouvel entraîneur Rafael Benitez a déclaré à Sport qu'il prévoyait d'aligner Veiga dans son équipe.

"Nous parlons d'un joueur important, qui vient de l'académie, et je serais ravi qu'il continue avec nous".

"Ce serait passionnant pour tout le monde et j'essaierai de l'améliorer autant que possible s'il continue avec nous. Je l'aime beaucoup, c'est un grand joueur et je compte sur lui".

Benitez a ajouté qu'il savait quels postes et quels secteurs il souhaitait renforcer cet été, mais il n'a pas voulu divulguer lesquels.

Si Veiga devait rester, ce serait sans doute une bonne nouvelle d'un côté...