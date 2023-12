La réponse cash de Laporte au Real Madrid

Aymeric Laporte devrait rester dans la Pro League saoudienne à Al-Nassr malgré les liens avec le Real Madrid.

Selon la publication espagnole Marca, le défenseur central a été associé au Real Madrid à la suite de la blessure de David Alaba. Cependant, le rapport indique que le joueur de 29 ans a trouvé la "stabilité" en Arabie Saoudite, qu'il ne quittera pas Al-Nassr et que le club de Riyad ne jettera pas son investissement estival de 23,6 millions de livres sterling (30 millions de dollars), qui s'élèverait à 21 millions de livres sterling (26,6 millions de dollars) par an. De plus, les Blancos ne seraient pas disposés à couvrir ses frais importants et le fait d'être en Arabie saoudite ne nuira pas aux chances de Laporte de jouer à nouveau pour l'équipe nationale espagnole.

Laporte a été l'un des nombreux grands noms à rejoindre la Pro League saoudienne cet été, en compagnie de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr. Le club occupe la deuxième place du classement, à 10 points du leader Al-Hilal. Même s'il n'est pas en mesure d'écraser ses rivaux, il est toujours dans la course au titre, avec la Ligue des champions de l'AFC et la Coupe du Roi des champions en ligne de mire. Le fait que Laporte reste au club augmentera ses chances de remporter des trophées.

Laporte a aidé Manchester City à remporter 12 titres majeurs au cours de ses cinq années passées au club avant de rejoindre Al-Nassr à la fin du mois d'août pour un contrat de trois ans.

Al-Nassr affronte Al-Ittihad, sixième de la Pro League saoudienne, le lendemain de Noël. Ronaldo et ses coéquipiers devront réaliser une deuxième partie de saison parfaite pour combler l'écart de dix points qui les sépare du leader Al-Hilal, propulsé au sommet grâce aux buts d'Aleksandar Mitrovic.