La réponse acerbe d'Ancelotti à Piqué

Ancelotti n'a pas apprécié les commentaires de Piqué sur son équipe, affirmant que l'ancien défenseur du FC Barcelone n'est pas connecté à la réalité.

Mardi matin, Gerard Piqué a déclaré à la radio catalane que la dernière victoire du Real Madrid en Ligue des champions en 2022 ne resterait pas longtemps dans les mémoires, malgré les exploits répétés des "Blancos". Son argument est qu'ils n'ont pas été meilleurs que leurs adversaires tout au long des matches à élimination directe, alors que les victoires du FC Barcelone resteront dans les mémoires pour la manière dont ils ont joué.

"Piqué vit dans son monde, qui n'est pas celui du Real Madrid. Je peux vous assurer qu'il n'y a pas un seul supporter du Real Madrid qui puisse oublier le quatorzième match. Ce sera une Ligue des champions dont on se souviendra toute sa vie", a répondu Ancelotti, comme le rapporte la Cadena Cope.

Il est certain que Piqué recevra de nombreuses critiques pour ses commentaires, et bien plus enflammées que la réponse d'Ancelotti. S'il ne fait aucun doute que la grande équipe de Barcelone à laquelle il a participé est entrée dans l'histoire autant pour ses succès que pour son jeu, le dernier parcours du Real Madrid en Ligue des champions a sans doute été le plus spectaculaire jamais vu. C'est précisément parce que chaque match était très serré que les Blancos ont réalisé un parcours que de nombreux scénaristes auraient eu du mal à réaliser.