Le jeune prodige Ryan Vitor, attaquant de la sélection brésilienne des jeunes, transféré de Vasco da Gama à Bournemouth lors du dernier mercato d’hiver, est entré en force dans l’histoire de la Coupe du monde.

Il rejoint ainsi un cercle très fermé de Brésiliens, aux côtés de la légende Pelé et de trois autres joueurs.

Selon le compte spécialisé « Mr. Sheep », Ryan est devenu le troisième plus jeune joueur de l’histoire de la Seleção à débuter un match à élimination directe, après sa prestation face au Japon à l’âge de 19 ans et 330 jours.

Selon la même source, Pelé occupe la première place de ce classement : il avait 17 ans et 241 jours lors de son entrée en lice contre le Pays de Galles en 1958. Il devance Marco Antonio, aligné contre le Pérou en 1970 à 19 ans et 128 jours, puis Ryan Vitor, et enfin Mazola (en 1958 contre le Pays de Galles), à égalité avec 19 ans et 330 jours.

Titularisé ce lundi face au Japon, il a été aligné pour la deuxième fois par le sélectionneur Carlo Ancelotti afin de pallier la blessure de l’ailier Rafinha.

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